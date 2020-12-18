Лихача, который сбил девушку на переходе в центре Владимира, будут судить. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. 20-летний водитель Лады Ларгус обвиняется в нарушении правил

Лихача, который сбил девушку на переходе в центре Владимира, будут судить. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. 20-летний водитель Лады Ларгус обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Как установило следствие, ночью 27 сентября отечественная легковушка двигалась со стороны улицы Гагарина по Большой Московской с превышением скорости. В этот момент по “зебре” в