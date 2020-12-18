Прием заявок на благоустройство дворов стартовал в областном центре еще летом.

В 2021 году во Владимире продолжится благоустройство дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».Прием заявок на благоустройство дворов стартовал в областном центре еще летом. Был определен список 23 дворовых территорий многоквартирных домов, в которых пройдут благоустроительные работы. В Ленинском районе это дворы домов №5-а по ул. Михалькова, №5 по ул. Чапаева, №39 по ул. Диктора Левитана, №26 по ул. Нижняя Дуброва, №18-б по ул. Верхняя Дуброва. В Октябрьском районе будет проведено благоустройство дворов многоквартирных домов №43-в по ул. Балакирева, №137 по ул. Лакина, №12 по ул. Тракторной, №44 по Октябрьскому проспекту, №38 по ул. Горького, №12 по ул. Кирова, №30 по ул. Михайловской, №16 по ул. Фейгина, №49 по ул. Мира, №№1 и 3-а по Судогодскому шоссе. Во Фрунзенском районе будут благоустроены дворы домов №№4 и 4-а по ул. Усти-на-Лабе, №37 по ул. Лермонтова, №6 по Северному проезду, №9 по ул. Комиссарова, №38 по ул.Юбилейной и №47 по ул. Растопчина.На проведение благоустроительных работ во дворах многоквартирных домов из городского бюджета будет направлено 36 млн 424 тыс. руб. Кроме того, на условиях софинансирования привлекаются средства жителей — 3 процента от стоимости работ, чуть более 1 млн руб. В процессе торгов, часть которых еще продолжается, традиционно достигается экономия. За счет сэкономленных средств список благоустроенных дворовых территорий города расширится.Напомним, что в 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» были приведены в порядок дворовые территории 25 многоквартирных домов.