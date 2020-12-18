В 2020 году на конкурс было предоставлено более 40 лучших добровольческих инициатив.

Сегодня, 18 декабря, во Владимире пройдет церемония награждения победителей городского конкурса «Доброволец года - 2020».Конкурс «Доброволец года» проводится с 2011 года. Его целью является выявление и поощрение лучших добровольческих практик и наиболее эффективных общественно значимых волонтерских проектов, реализуемых в городе Владимире, формирование и развитие культуры добровольчества в современном обществе. Организаторами конкурса традиционно выступают добровольческое движение «Доброштаб» и Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира.В конкурсе участвуют добровольцы и добровольческие организации города Владимира: школьники, молодежь, волонтеры «серебряного возраста», активисты волонтерской деятельности, реализующие свои проекты на безвозмездной основе в свободное от учебы или работы время.В 2020 году на конкурс было предоставлено более 40 лучших добровольческих инициатив. По результатам конкурса определяются 1, 2, 3 места в трех номинациях: «Лучший добровольческий отряд», «Лучший добровольческий проект», «Лучший доброволец года». В конкурсе представлены волонтерские проекты по социальному, экологическому, событийному и культурному волонтерству.Также среди участников каждой номинации путем онлайн голосования в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» добровольческого движения «Доброштаб» города Владимира были определены обладатели «Приза зрительских симпатий».Учитывая необходимость соблюдения противоэпидемиологических мер, награждение победителей конкурса в этом году будет организовано не на большой площадке, как это традиционно делалось ранее, и пройдет в фотостудии «Studio People» с ограниченным числом участников. На мероприятии будет проводиться видеосъемка, запись которой будет размещена в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» добровольческого движения «Доброштаб» г. Владимир