Яркий, самобытный, радостный. Это всё о народном художнике России Валерии Кокурине. Сегодня во Владимире в Центре изобразительного искусства в 16 часов откроется его мемориальная выставка. Она приурочена к 90-летию мастера.

Яркий, самобытный, радостный. Это всё о народном художнике России Валерии Кокурине. Сегодня во Владимире в Центре изобразительного искусства в 16 часов откроется его мемориальная выставка. Она приурочена к 90-летию мастера.Валерий Кокурин любил удивлять. Удивит и в этот раз. Впервые на мемориальной выставке к 90-летию со дня рождения мастера- самые ранние наброски. 50-е годы прошлого века. Художнику всего двадцать шесть. Время сурового реализма, а он уже работает в цвете, рассказывает дочь Кокурина - Наталья.Наталья Усанова, дочь народного художника России Валерия Кокурина:- Работы подбирали разных периодов , разной манеры исполнения и представлены очень маленькие работы середины 50-х годов, которые вообще никто никогда никогда не видел.Любимое время года живописца- осень, любимый город- родной Владимир. Его Кокурин изображал в разное время года. Были и любимые места.Ольга Моисеева, дочь народного художника России Валерия Кокурина:- Козлов вал, пойма. Владимирская пойма везде присутствует практически. Соборы, храмы- это вот он любил.А еще любил красить, как говорил сам Валерий Григорьевич, старый рынок. Он когда-то находился в центре за Торговыми рядами. Эта тема присутствует на многих полотнах живописца. Причём, все радостные, праздничные.Ольга Моисеева, дочь народного художника России Валерия Кокурина:- Он всегда с теплотой вспоминал об этом. Во-первых, там были лошадки . Он очень любил лошадок красить. Вот эти моменты. Такие детские воспоминания.Валерий Кокурин много путешествовал по России и республикам бывшего Советского Союза. Крым, Грузию, Армению, Узбекистан можно увидеть на его картинах. На выставке много работ из зарубежных поездок.Ольга Моисеева дочь народного художника России Валерия Кокурина:- Много этюдов, которые никто не видел. Это его поездки на Кольский полуостров. И заграница. Франция, Норвегия, Прага , Карловы Вары.Валерия Кокурина не стало год назад. Но он по- прежнему в своих творениях делится со зрителем радостью бытия.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.