Участники могут сделать подарок на Новый год детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

Центральная городская библиотека Владимира проводит благотворительную акцию «Ангел счастья – каждому ребёнку!». Участники могут сделать подарок на Новый год детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.«Цель мероприятия - собрать воспитанникам детского дома именные подарочные наборы, которые будут состоять из детской книги, «Ангела счастья» и праздничного пожелания», - рассказали в учреждении.для пожелания можно распечатать самостоятельно и принести его вместе с подарком.До 24 декабря в библиотеке проходят мастер-классы по изготовлению ангелов.На них участники акции смогут создать «Ангела счастья» из фоамирана. Чтобы записаться на мастер-класс необходимо позвонить по телефону: 21-68-27 или в связаться с организаторами через .Сбор продлится до 24 декабря. Подарки передадут воспитанникам владимирского детского дома им. К. Либкнехта.