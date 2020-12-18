ДТП произошло в Муромском районе в селе Булатниково.

Лесовоз опрокинул брёвна на легковой автомобиль. ДТП произошло сегодня утром в Муромском районе в селе Булатниково.Водитель автомашины Урал 1987 года рождения при торможении допустил занос прицепа, в результате чего произошло опрокидывание брёвен на припаркованный у края проезжей части автомобиль Шевроле Лачетти, за рулём находился водитель 1954 года рождения. В результате ДТП никто из участников не пострадал. Автомобиль Шевроле получил механические повреждения, - сообщил Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области(Фото: Инцидент Владимирская область)