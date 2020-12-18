В 2020 году для людей с ограниченными возможностями здоровья дооборудованы 46 учреждений социального обслуживания.

На сегодняшний день в регионе доля доступных для маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры составляет 81,4%. В 2020 году для нужд инвалидов оборудованы 46 учреждений социального обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.Как пояснили редакции «33Live.Ru» в Белом доме, во Владимире и Коврове работает диспетчерский центр связи для глухих, услугами которого воспользовались более 9 000 человек.Кроме этого, почти 1 500 жителей области обеспечили протезно-ортопедическими изделиями. Ещё 1 700 пациентов получили другие средства социальной адаптации.«Во Владимирской области реализуется пилотный проект по формированию системы комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Финансирование составило 13,2 млн рублей», - отмечают в пресс-службе Белого дома.Закупается необходимое оборудование для учреждений. Областной центр специализированных видов медпомощи приобрёл реабилитационные аппараты механотерапии с биологической обратной связью для роботизированной терапии ног и рук пациентов. В Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи появилась сенсорная комната, приобретено реабилитационное оборудование для адаптивной физической культуры и спорта.В Кольчугинский детский психоневрологический интернат и Владимирский психоневрологический интернат купили многофункциональные кровати с подъёмными механизмами, ходунки и кресла-коляски, вспомогательные средства для купания.Владимирский КЦСОН оснащён интерактивным кукольным театром, коррекционно-развивающим программным комплексом по развитию слуха и речи, тренажёром зрительной координации и внимания, спортивным оборудованием.