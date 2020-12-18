Коронавирус стал главной темой пресс-конференции Владимира Путина. Пандемия вмешалась и в этом случае - ее формат изменился. Впервые в разговоре приняли участие жители страны. Что спросили владимирцы, и кто ответит на их вопросы.

Коронавирус стал главной темой пресс-конференции Владимира Путина. Пандемия вмешалась и в этом случае - ее формат изменился. Впервые в разговоре приняли участие жители страны. Что спросили владимирцы, и кто ответит на их вопросы.Юрий Куликов внимательно смотрит на монитор. Через несколько минут начнется большая Пресс-конференция Владимира Путина. Возможно, прозвучит и его вопрос. Директор единственной в регионе вечерней школы пожаловался президенту на действия областной администрации, в десять раз сократившей финансирование учреждения, что поставило под угрозу его существование. В вечерней школе сейчас учатся больше трёхсот человек со всех районов области.Юрий Куликов, директор открытой (сменной) общеобразовательной школы №8 г.Владимира:- Я и сказал, Владимир Владимирович , помогите не дать уничтожить вечернее и заочное образование во Владимирской области и вопрос задал. Вопрос тоже простой - когда чиновники на местах перестанут экономить на зарплатах учителей?Из-за пандемии формат традиционной пресс-конференции Президента изменился. Но, оказалось , жители страны только выиграли . Они также смогли задать вопрос главе государства через интернет. Владельцы квартир в новостройке в микрорайоне Веризино областного центра рассказали , что не могут въехать в дом из-за отсутствия тепла и электричества. Жители Вяткино и Головино пожаловались на критическую ситуацию в сфере водоснабжения. Светлана Стрельцова из Владимира поделилась своим усехом , по ее словам, она в суде победила мусорную мафию. И хотя вопросы жителей 33 региона не прозвучали в эфире - ответы все -таки получены. В ответе жителям Смоленкой области о газификации ответ на свою проблему услышали в селе Обращиха Суздальского района. Трубы высокого давления подвели, а газа нет.- Этот вопрос может и должен быть решен. обязательно сделаем. вообще уровень газификации - 71, 1 % и дополнительно истратили 22 млрд руб . Что важно , в 1, 7 больше для села , чем для пгт и городов.За четыре с половиной часа со всей страны прозвучали 54 вопроса. О пандемии и ее последствиях , внешней и внутренней политике, о Конституции, и даже , какой чай пьет Президент. И все же большинство из них о том, что сейчас волнует россиян. И когда начнется работа над ошибками? Уже началась , утверждают в региональном отделении ОНФ.Виктория Дерипаско, руководитель регионального штаба ОНФ:- ОНФ отрабатывал вопросы , поступившие на прямую линию в 2019 году , и эта же тема останется в 2021 году. Мы ждем массу вопросов , которые были направлены. Это не только вопросы, поступившие по официальным каналам, но и вопросы , которые поступают в СМИ, соцсетях. Мы проводим мониторинг и стараемся максимально помочь людям.Зимние каникулы будут короткими, говорит и председатель Законодательного собрания Владимир Киселев. Уже с первого января следующего года стартует реорганизация первичного звена здравоохранения.Владимир Киселев, председатель ЗС Владимирской области:- Более пятисот миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. Возьмем эту работу под самый пристальный контроль. в настоящее время депутаты проверяют строительство ФАПов. Есть проблемы , по итогам проверки будем требовать наказания виновных.Игорь Игошин, депутат Госдумы:- Пандемия потребовала от депутатов всех уровней предельной концентрации, поиска новых путей решения социальных проблем. Когда Президент говорил о поправках в Конституцию, он имел ввиду и ответственность депутатов Госдумы , считает Игорь Игошин.- Падение доходов, рост безработицы, закрытие юрлиц - это сказывается на социальном самочувствии. И задача правительства , парламентариев, региональной власти - сделать все возможное, чтобы переломить негативный тренд. И не забыть о развитии, строительстве дорог, газификации , проведении скоростного интернета, строительстве школ, больниц - всего того , что нужно людям.Пандемия не должна увеличивать дистанцию между властью и людьми, вот , пожалуй, один из главных посылов Владимира Путина. Пример государственных решений - детские выплаты. Уже на следующий день после заявления Президента Пенсионный фонд стал принимать заявления.