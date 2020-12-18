Как сообщили в Департаменте образования, наш регион получил 31 школьный автобус.

Новый автотранспорт для перевозки учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Владимирской области приобретён за счет средств федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 2525-р.Как сообщили в Департаменте образования, наш регион получил 31 школьный автобус, в том числе:– 2 марки ГАЗ-А66R33 вместимостью 13 – 20 человек,– 1 марки ГАЗ-А67R43 вместимостью 25 – 31 человек,– 9 марки ПАЗ-32053-70 вместимостью 21 – 24 человека,– 8 марки ПАЗ-423470-04 вместимостью 25 – 31 человек,– 1 марки Форд Транзит вместимостью 13 – 20 человек,– 10 марки Форд Транзит вместимостью 21 – 24 человека.Кроме того, в этом году из областного бюджета выделено 17 млн 955 тысяч рублей на приобретение 10 автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций: Краснопламенской СОШ №34 Александровского района, Великодворской и Демидовской СОШ Гусь-Хрустального района, Красномаяковской ООШ и Краснооктябрьской СОШ Ковровского района, Левинской СОШ Меленковского района, Молотицкой СОШ Муромского района, Ставровской СОШ Собинского района, Судогодской ООШ Судогодского района и Ново-Александровской ООШ Суздальского района.Ежегодно из областного бюджета муниципальным образованиям региона выделяются средства на приобретение школьных автобусов. Так, в 2019 году за счёт региональных средств закуплены 15 школьных автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций (Камешковский район – 5, г. Владимир – 3, Ковровский район – 2, Вязниковский, Гороховецкий, Селивановский, Собинский, Суздальский районы – по 1).Также, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2019 года № 1963-р в образовательные организации Владимирской области 2019 году поступили 27 школьных автобусов российского производства, которые были приобретены за счёт федерального бюджета.По данным на конец 3 квартала 2020 года областной и муниципальные парки для перевозки учащихся насчитывают в своём составе 292 автобуса, которыми пользуются свыше 8150 школьников. Все автобусы оснащены тахографами и системами геопозиционирования.В следующем году работа по оснащению школ региона автобусами продолжится.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)