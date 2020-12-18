На три больше чем накануне. Общее количество заражённых теперь 16 202. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 45 заболевших за сутки). На втором месте антирейтинга Гусь-Хрустальный (18 новых

На три больше чем накануне. Общее количество заражённых теперь 16 202. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 45 заболевших за сутки). На втором месте антирейтинга Гусь-Хрустальный (18 новых КОВИД-носителей). Третье место антирейтинга у Мурома (17 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 3 128 случаев ( + 45 ) Гусь-Хрустальный –