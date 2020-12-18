Свои картины она пишет иглой и нитками. Во Владимире открылась персональная выставка знаменитой вышивальщицы Клары Сухаревой. Она владеет почти 30-ю старинными и современными приёмами

Свои картины она пишет иглой и нитками. Во Владимире открылась персональная выставка знаменитой вышивальщицы Клары Сухаревой. Она владеет почти 30-ю старинными и современными приёмами вышивания, пишет книги и статьи, посвящённые этому искусству. Когда-то, рассказывает художница, занятия творчеством помогли преодолеть серьёзные жизненные испытания, а потом подарили много новых друзей и учеников. Клара Сухарева, вышивальщица: Наличие учеников