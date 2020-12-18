Во Владимирской области 18 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией- 45 во Владимире,- 17 в Муромском районе,- 18 в Гусь-Хрустальном районе,- 13 в Юрьев-Польском районе,- 14 в Ковровском районе,- 9 в Гороховецком районе,- 10 в Вязниковском районе,- 7 в Александровском районе,- 7 в Суздальском районе,- 10 в Кольчугинском районе,- 6 в Петушинском районе,- 8 в Камешковском районе,- 4 в Селивановском районе,- 8 в Киржачском районе,- 6 во Радужном,- 5 в Меленковском районе,- 1 в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 16 202 случая заболевания- 3128 во Владимире,- 2156 в Гусь-Хрустальном районе,- 1841 в о. Муром,- 1251 в Ковровском районе,- 1096 в Александровском районе,- 1051 в Петушинском районе,- 821 в Вязниковском районе,- 742 в Юрьев-Польском районе,- 582 в Собинском районе,- 595 в Кольчугинском районе,- 518 в Суздальском районе,- 455 в Гороховецком районе,- 447 в Меленковском районе,- 382 в Селивановском районе,- 369 в Камешковском районе,- 314 в Киржачском районе,- 240 в Судогодском районе,- 214 в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.