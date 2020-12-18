Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал ситуацию на Украине. По его мнению, страну ждет гражданская война.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал ситуацию на Украине. По его мнению, страну ждет гражданская война.Несколько дней назад киевские власти заявили об активизации пророссийских сил в Харькове после смерти мэра Геннадия Кернеса. Украинский политик назвал эту новость "вбросом". Алексей Журавко отметил, что население города всегда положительно относилось к России, и если бы не давление Запада, то Харьков мог бы уже давно уйти от Украины.По словам эксперта, украинские власти пытаются отвлечь народ от проблем в экономике, и поэтому придумывают истории, очерняющие Россию. Политическая ситуация в Незалежной сегодня очень опасная. Рано или поздно затяжной кризис приведет к развалу страны. Кроме того, есть предпосылки для начала масштабной гражданской войны."Экономика оставляет желать лучшего, а украинцы продолжают выезжать из страны", – сказал экс-депутат Верховной рады.Ранее "Дни.ру" написали, что власти Украины . Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал политика определиться с позицией по Крыму. В противном случае ей не стоит ждать теплого приема в Киеве. "Я забочусь больше о ней, чем о себе", – уточнил глава ведомства.