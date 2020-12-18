Мужчина похитил столбы с территории неработающего учреждения, полагая, что они бесхозные.

В Отделение МВД России по Гороховецкому району обратились собственники имущества, находящегося на территории неработающего учреждения, сообщившие, что с территории пропали бетонные столбы. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на земле следы волочения.В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к хищению местного жителя.Мужчина в содеянном сознался, пояснив, что выкопал 11 бетонных столбов, полагая, что они бесхозные. Столбы фигурант перевез в свой двор, чтобы использовать для облагораживания придомовой территории.В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).