Число согласных на зарплату в конверте в нынешнем году меньше, чем было в 2019-м. Об этом говорят...

Число согласных на зарплату в конверте в нынешнем году меньше, чем было в 2019-м. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob. На работу с «черной» зарплатой сейчас согласны 44%, «работать в белую» предпочтут 37% опрошенных жителей города, еще 19% затруднились ответить. Чаще остальных на «черную» или «серую» зарплату согласны мужчины (43%) и респонденты старше 45 лет (42%). Реже всех получать зарплату в конверте хотят женщины и респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (по 36%).ФОТО: https://www.pexels.com/ru