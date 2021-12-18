Ковровские судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере 150 тысяч рублей с местного жителя....

Ковровские судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере 150 тысяч рублей с местного жителя. Ранее 66-летний мужчина был осуждён за растрату государственного имущества: он работал мастером в сфере железнодорожных перевозок и с его участка пропала спецтехника, являющаяся государственным имуществом. Уголовный штраф за это преступление стал основным видом наказания. Однако оплачивать штраф ковровчанин не спешил и за положенный срок задолженность не погасил.Тогда судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на доходы должника и о временном ограничении на выезд данного гражданина из Российской Федерации.Только после этого долг перед государством был погашен в полном объёме.ФОТО: https://www.pexels.com/ru