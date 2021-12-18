В 2022 году учетная ставка американского Центробанка будет расти. Эксперты проанализировали ситуацию и сделали выводы о том, что ждет российскую валюту.

В 2022 году учетная ставка американского Центробанка будет расти. Эксперты проанализировали ситуацию и сделали выводы о том, что ждет российскую валюту.Сегодня экономическая ситуация по всему миру нестабильна. Это объясняется рядом причин, среди которых и пандемия коронавируса. И обыватели, и инвестора боятся кризиса. Инвесторы были готовы к худшему.По словамруководителя аналитического центра "СПБ Биржа" Павла Пахомова, что из-за пандемии и ввода колоссальных средств вэкономику США резко подскочила инфляция. Она побила рекорд за 40 лет – 6,8% годовых. Америка опасалась паники на финансовых рынках. Но, к счастью, этого не произошло.Аналитики пришли к выводу, что повышение ставок будет максимально мягким. По их прогнозам, сначала ЦБ США постепенно снизит скорость печатания новыхденег. Они полагают, что к концу 2022 году ставка может подняться до 0,75% годовых. Это произойдет тремя равнымишагами. Во-вторых, инвесторы долго ждали этого решения, поэтому страх пропал. Теперь у них появилась определенность.Что будет дальше, предсказать сложно. Аналитики считают, что с одной стороны, ожидания ужесточения политики ФРС могутспособствовать укреплению курса доллара к мировым валютам и снижать интерес крисковым активам. С другой, интереск рисковым активам, скорее всего, сохранится. Ранее аналитики относительно судьбы курса российского рубля.