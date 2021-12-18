Об этом Вестям сообщили в прокуратуре Владимирской области. Накануне днём на сетях произошёл...

Об этом "Вестям" сообщили в прокуратуре Владимирской области. Накануне днём на сетях произошёл обрыв кабеля, который питает, в том числе и деревню Неклюдово. В настоящее время место разрыва установлено. Авария ликвидирована. Ведётся поэтапное подключение населённых пунктов.