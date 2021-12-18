По данным оперштаба по коронавирусу, на 17 декабря коллективный иммунитет к болезни во Владимирской...

По данным оперштаба по коронавирусу, на 17 декабря коллективный иммунитет к болезни во Владимирской области составляет 43,8%.Полную вакцинацию прошли 529 829 жителей региона.На сегодняшний день количество выздоровевших (346 человек) выше, чем число заболевших.Также известно, что за сутки во Владимирской области от коронавируса умерли 3 человека. За время пандемии в регионе скончались 2884 человека.ФОТО: https://www.pexels.com/ru