Он уже передал в приюты для беспризорных кошек и собак в разных регионах почти 5 тонн корма, лекарства, стройматериалы, бытовые принадлежности и свыше 500 тыс. рублей

11-летний житель Арзамаса Паша Абрамов пишет чудесные картины и вот уже несколько лет «конвертирует» свое творчество в помощь бездомным животным,- сообщает портал «Открытые НКО». Его работы с изображением домашних животных покупают в России, США, Испании, Германии, Франции, Канаде, Австралии и жители других стран. Причем - не только из симпатии к автору по принципу «ну мальчик же старался», а потому что Паша – настоящий художник.Свою деятельность он называет «Добрая кисть» - вместе с родителями школьник провел несколько десятков просветительских и благотворительных акций. За три года этот сердечный парнишка передал в приюты для беспризорных кошек и собак Нижегородской области и других регионов почти 5 тонн корма, лекарства, стройматериалы, бытовые принадлежности и свыше 500 тыс. рублей.В декабре талантливый художник запустил благотворительный онлайн-марафон в поддержку приютов в Арзамасе, Владимире и Володарске. Это его четвертый новогодний благотворительный марафон. Он заранее готовил подарки – картины, открытки, календари, вручную расписал много елочных игрушек. Все это он собирает в happy box- коробочки с подарками. Среди подписчиков проводит лотереи – самые удачливые получают работы художника к Новому году.19 декабря он проведет итоговую акцию новогоднего марафона – благотворительную ярмарку «Давай меняться» у себя в . Мальчик даже придумал хештег #ПашаДедМороз. Паша верит, что в праздник сможет, как Дед Мороз, совершить еще одно чудо для хвостатых друзей - во владимирском приюте «Собака на счастье».