Пожар произошёл сегодня в селе Небылое Юрьево-Польского района. На момент прибытия спасателей...

Пожар произошёл сегодня в селе Небылое Юрьево-Польского района. На момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление в бытовом помещении фермы. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию, и ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. В результате происшествия сгорела внутренняя отделка, обрешетка кровли бытового помещения и частично пострадала кровля фермы. Погибших и пострадавших нет.На пожар выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области