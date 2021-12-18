Известный во Владимире магазин «1001 мелочь» попал в долги перед теплоэнергетиками. За отопление не выплачено порядка ста тысяч рублей. Конечно, по закону, отключить отопление «ЭнергосбыТ

Известный во Владимире магазин «1001 мелочь» попал в долги перед теплоэнергетиками. За отопление не выплачено порядка ста тысяч рублей. Конечно, по закону, отключить отопление «ЭнергосбыТ Плюс» не может. Обычно в случаях с должниками отключается электричество. Но в магазине все так же светло. Татьяна Моисеева, товаровед магазина «1001 мелочь» По электричеству у нас задолженности нет, это