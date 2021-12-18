Нарушитель обратился к сотруднику полиции с просьбой о непривлечении его к ответственности и предложил денежные средства в качестве вознаграждения...

Сотрудники ОГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.В ходе несения службы на Саратовской улице инспекторами ДПС был остановлен автомобиль под управлением 51-летнего приезжего мужчины за совершенное им административное правонарушение, предусмотренное статьей 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».При составлении протокола об административном правонарушении водитель обратился к сотруднику полиции с просьбой о непривлечении его к ответственности и предложил денежные средства в качестве вознаграждения. Инспектор ГИБДД предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако водитель проигнорировал данное предупреждение и положил в бардачок служебного автомобиля 10 тысяч рублей, после чего был задержан.Дознанием ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18