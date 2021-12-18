Сообщение о пожаре в деревне Алексино Александровского района поступило сегодня утром. Частный...

Сообщение о пожаре в деревне Алексино Александровского района поступило сегодня утром. Частный жилой дом горел по всей площади. Пожарные не дали огню распространиться на соседние строения, и ликвидировали пожар на площади 84 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области