Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура в судебном порядке восстановила права двоих детей 2014...

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура в судебном порядке восстановила права двоих детей 2014 года рождения, на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами. Оба ребенка страдают тяжелым неврологическим заболеванием и нуждаются в постоянном приеме лекарственных препаратов.Известно, что лекарства своевременно поступили в аптеку, но выданы не были, а рецепты поставлены на отсроченное обслуживание.Ранее по факту несвоевременного лекарственного обеспечения межрайонной прокуратурой уже проводилась проверка, по результатам которой в мае директору Центра по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области было внесено представление. Однако, несмотря на это, родителям пришлось приобретать лекарства за свой счет.Прокурор в судебном порядке потребовал возместить указанные расходы. Мировым судьей принято решение об удовлетворении иска прокурора о взыскании денег с департамента здравоохранения Владимирской области.Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.ФОТО: https://pixabay.com/ru/