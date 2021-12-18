В Гусь-Хрустальном районе закончился капитальный ремонт Детской школы искусств им. М.А. Балакирева....

В Гусь-Хрустальном районе закончился капитальный ремонт Детской школы искусств им. М.А. Балакирева. Работы проводились в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».Школа расположена в 2 зданиях: на капремонт корпуса на улице Кирова, было направлено более 13 млн рублей. На эти средства проведён капремонт здания, в том числе фасада, учебных и бытовых помещений, фойе, коридоров и лестниц, заменены окна, входная группа, устроен пандус, отремонтированы концертный зал, охранная и пожарная сигнализации.На ремонт здания на проспекте 50 лет Советской власти было выделено около 19,5 млн рублей, что позволило капитально отремонтировать фасад, санузлы, кабинеты, коридор, фойе, межэтажные лестницы, пожарную сигнализацию 1 и 2 этажей здания, отремонтировать входную группу, обустроить пандус, заменить оконные и дверные блоки. Ремонт также проведён в зрительном зале, где заменены механика сцены, постановочное освещение, софиты и поворотные кулисы, одежда сцены и зрительские кресла.ФОТО: Администрация Владимирской области