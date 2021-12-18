Амбулаторную помощь получают жители Киржачского, Александровского, Кольчугинского, Петушинского и Юрьев-Польского районов

Врио вице-губернатора Константин Баранов происпенктировал состояние сферы здравоохранения в Киржачском районе. Одна из целей поездки заключалась в активизации прививочной кампании. С этой целью он посетил медучреждения и прививочные пункты в различных организациях. Баранов, ранее возглавлявший облздрав, акцентировал вниамние на иформационном обеспечении процесса вакцинопрофилактики. Он сказал:«Граждане должны знать, где можно привиться от новой коронавирусной инфекции или гриппа, а плакаты и информационно-указательные знаки должны обращать на себя внимание, быть заметными, яркими, возможно, в формате «бегущей строки».Замруководителя области проверил ход реконструкции поликлиники Киржачской районной больницы и посетил центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Это один из пяти региональных онкоцентров. Только в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» курсы химиотерапии здесь прошли более 1000 жителей Киржачского, Александровского, Кольчугинского, Петушинского и Юрьев-Польского районов Влаимирской области.