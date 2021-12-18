Песков не стал комментировать решении ЕСПЧ о выплатах россиянке, которой бывший муж отрубил кисти. в России достаточно законов для борьбы с домашним насилием.

Песков не стал комментировать решении ЕСПЧ о выплатах россиянке, которой бывший муж отрубил кисти. в России достаточно законов для борьбы с домашним насилием.Споры на тему того, нужен ли в России закон о домашнем насилии, не утихают уже давно. Сообщество правозащитников считает, что более направленный инструментарий позволит многим людям, страдающим от физического воздействия партнеров, получить защиту и начать новую жизнь.При этом есть много убежденных в том, что принятие нового закона не только не принесет никакой пользы, но и может навредить. Недавно в данную дискуссию была внесена ясность на официальном уровне.Страсбургский суд выступил с заявлением о необходимости в срочном порядке принять в России закон, включающий в себя понятие "домашнее насилие", передает . Западные деятели полагают, что таким образом получится разгрузить правоохранительные и судебные органы, позволив общественным организациям принимать решения о месте жительства супругов и детей.В Кремле ответили на такое обращение. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России есть все для того, чтобы бороться с домашним насилием.Речь идет о том, что существующее законодательство способно предоставить весь необходимый инструментарий. Песков ответил, что полиция активно работает по данному направлению, хотя зачастую происходят ситуации с трагическим исходом.