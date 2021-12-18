Накануне в деревне Ивановка Вязниковского района произошёл пожар в частном жилом доме. На момент...

Накануне в деревне Ивановка Вязниковского района произошёл пожар в частном жилом доме. На момент прибытия сотрудников регионального МЧС наблюдался дым из-под кровли. Спасатели не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 3 кв. м. Частично сгорела кровля дома. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области