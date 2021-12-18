Лоскутное шитьё как высокое искусство. Во Владимире открылась выставка картин и костюмов, которые созданы в лоскутных техниках. Она называется «Другая история». И вот почему… Оксана

Лоскутное шитьё как высокое искусство. Во Владимире открылась выставка картин и костюмов, которые созданы в лоскутных техниках. Она называется «Другая история». И вот почему… Оксана Винниченко, мастер лоскутного шитья (г. Суздаль) Принято, что лоскутное шитьё – это одеяло бабушек и дедушек, мы хотим показать, что лоскут – это просто форма выражения своих эмоций, своих творческих