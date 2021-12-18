Государственная Дума в первом чтении приняла закон о QR-кодах для посещения общественных мест. Срок действия закона – до 1 июня 2022 года. Документ предполагает, что граждане смогут посещать ..

Государственная Дума в первом чтении приняла закон о QR-кодах для посещения общественных мест. Срок действия закона – до 1 июня 2022 года.Документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, учреждения культуры, заведения общественного питания и розничной торговли с предъявлением сертификата о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.«Департамент здравоохранения поддерживает инициативу введения сертификатов здоровья. В условиях пандемии коронавируса они уровень безопасности жителей Владимирской области», – отметил и.о. директора ведомства Артём Осипов.Напомним, что 17 декабря президент России Владимир Путин попросил парламентариев доработать закон, чтобы он был ясным и понятным.