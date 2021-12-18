Региональный Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства уже предоставил бизнесменам и хозяйствующим субъектам 185 микрозаймов на сумму 407,5 млн рублей

Во Владимирской области продолжается серия итоговых онлайн-брифингов руководителей региональных орагнов власти. 17 декабря директор департамента предпринимательства Владимирской области Сергей Сидорин рассказал о реализации в 2021 году региональной программы развития малого и среднего бизнеса. В рамках программных мероприятий на прямую и ковенную подержку предпринимателей направлено почти 640 млн рублей (в том числе 538 млн - из федерального бюджета).Региональный Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства предоставил бизнесменам и хозяйствующим субъектам 185 микрозаймов на сумму 407,5 млн рублей. Для дополнительной поддержки этого сектора в условиях ковидных ограничений дополнительно выделено 70 млн рублей на предоставление микрозаймов по продукту «Антикризисный».При поддержке Гарантийного фонда Владимирской области 89 предпринимателей смогли привлечь дополнительные инвестиции в бизнес - это более 2,1 млрд рублей. Объём поручительств составил 992,8 млн рублей.Услугами Фонда «ВладимирЛизинг» воспользовались 35 предпринимателей, обеспечена поставка оборудования в лизинг на льготных условиях на сумму 167 млн рублей.Сидорин акцентировал, что особое внимание было уделено начинающим предпринимателям и самозанятым гражданам. Их всегда ждут в центре «Мой бизнес», где готовы оказать информационно-консультационные и образовательные услуги. С начала года этот центр провел почти 6 тыс. консультациий.До конца года откроют ещё два филиала центра «Мой бизнес». «Теперь он будет представлен в пяти муниципальных образованиях: во Владимире, Коврове, Кольчугино, Петушках и Александрове», - уточнил директор департамента.