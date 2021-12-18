Вручение ключей состоялось накануне дня спасателя.

Накануне Дня спасателя, который в России отмечается 27 декабря, перед администрацией Владимирской области состоялась передача новой пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования подразделениям МЧС и органам местного самоуправления региона. В мероприятии приняли участие врио губернатора Александр Авдеев, заместитель министра по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов.Региональному ГУ МЧС передано 13 единиц спецтехники. Главам районов вручены ключи от 20 передвижных малых лесопатрульных комплексов на базе ГАЗ-231073, закупленных для добровольных пожарных команд и дружин. Их получили Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Меленковский, Муромский, Судогодский, Селивановский, Суздальский и Юрьев-Польский районы.Кроме того, в Карабаново уехала пожарная автоцистерна на шасси автомобиля УРАЛ-4320. Два «Пежо Тревеллера» переданы в аварийно-спасательную службу области и ПСЧ Владимира.Далее мероприятие продолжилось в стенах Белого дома. С докладом об итогах деятельности выступил начальник ГУ МЧС России по Владимирской области генерал-майор внутренней службы Алексей Купин.