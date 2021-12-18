А сейчас мы приглашаем вас в музей, где главный экспонат- ТИШИНА. И это не просто отсутствие...

А сейчас мы приглашаем вас в музей, где главный экспонат- ТИШИНА. И это не просто отсутствие звуков, это совсем другой мир. Что нового и необычного можно в нем найти, какие интересные и эксклюзивные факты можно узнать об окружающей действительности? И вообще можно ли провести день "В тишине" увлекательно и весело? Вы сомневаетесь? А вдруг? Давайте прислушаемся.-Мы в музее и главный экспонат - вот эти наушники. Надев их, мы не услышим милый голос, который рассказывает нам занимательную историю. В них тишина.И неслучайно. "В тишине", рассказывают создатели музея, открываются новые возможности человека. Как слышать мир, если не ушами? Кажется, по-другому невозможно. Но если мы лишим наш организм способности слышать, он начинает это компенсировать - обострится зрение. Тело начнет острее ощущать различные вибрации. А общаться можно на языке жестов.-Это классно. Меня зовут Ольга.Создатель музея жительница Владимира - Мария Айзина. Она в 2020 году открыла "Тишину" в Москве. А сейчас с гастрольным туром приехала в родной город. Идея создания такого проекта к ней пришла давно, когда она ещё работала в совсем другом музее.Мария Айзина, создатель музея "В тишине": “К нам пришла заявка от ковровского интерната для глухих и слабослышащих детей... тогда я очень сильно испугалась. А как мы будем проводить экскурсию? У нас у взрослых, как и у детей нет опыта общения. И все новое для нас страшно. Тогда я задумалась над тем, что важно создать проект, который будет знакомить, создавать положительный опыт общения и самое главное, чтобы это всё было в игровой форме, потому что никто не любит лекции”.Мы недооцениваем наш слух в обычной жизни, говорит Мария. Вместе с проводниками тишины, так называют экскурсоводов, погружаешься в абсолютно другой мир. Первая часть музея - экскурсионная. Здесь развенчивают мифы о людях, живущих в тишине - глухих. В России их 13 миллионов. Вторая часть музея - интерактивная. Здесь тишина бросает вызов посетителю. Нужно приобрести товар в импровизированном магазине, не произнеся ни слова. Освоить дактильный алфавит или угадать загаданное слово по одному жесту.Ольга Корнилова, посетительница музея: “Ощущение, что ты не слышишь, оно было создано. Оно необычное. Не сказать, что оно тяжелое. Интересное. Это какая-то другая реальность, другой мир”.Погрузиться в тишину предлагают и в полной темноте. Там посетителей встречают звуковые вибрации.-Мы слушали музыку и угадывали страны по этой музыке.-Какие страны угадали?-Китай.- И всё?- И Россию, конечно.Как рассказывают посетители, когда снимаешь наушники после часового путешествия в другую реальность, первая мысль, которая приходит в голову: "Как здорово, что я слышу". Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир"