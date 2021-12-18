Октябрьский районный суд города Владимира избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в...

Октябрьский районный суд города Владимира избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елизаветы Кустовой - директора «Дома НКО» Владимирской области, преподавателя Юридического института ВлГУ.Девушку обвиняют в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба суда, Елизавета Кустова, являясь председателем общественной организации «Владимирское региональное отделение Молодежного союза юристов РФ», в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем комитета по молодежной политике Администрации Владимирской области Абрамовой А.А., в период с августа по ноябрь 2015 года совершила хищение денежных средств регионального бюджета Владимирской области на сумму 2 000 000 рублей при организации проведения молодежного добровольческого форума «Добросаммит».Елизавета Кустова останется под стражей до 31 января 2022 года.