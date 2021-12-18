У владимирского производителя установлено несоответствие качества лекарственного препарата для...

У владимирского производителя установлено несоответствие качества лекарственного препарата для ветеринарного применения. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям. В ходе проверки, специалисты ведомства проверили образец лекарственного препарата «Бензилпенициллина натриевая соль для инъекций» производства ООО «БиоФармГарант» (Владимирская область). Несоответствие по показателю «антимикробная активность (в пересчете на сухое вещество)» было установлено согласно полученным результатам лабораторных исследований.В настоящее время реализация этого лекарства приостановлена, поскольку некачественные лекарственные средства для ветеринарного применения предоставляют вред здоровью и угрозу жизни животных.ФОТО: https://pixabay.com/ru