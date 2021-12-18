Деревня Неклюдово - в энергетической блокаде. В Иванищевском сельском жители нескольких населённых...

Деревня Неклюдово - в энергетической блокаде. В Иванищевском сельском жители нескольких населённых пунктов вторые сутки остаются без энергоснабжения. На электричестве здесь "завязано" всё. Подача воды и тепла в том числе. Не работает насос на местной водонапорной башне. Не работают котлы в домах. По словам людей, сейчас они замерзают в своих домах. Без энергоснабжения остаются социальные объекты, местный ФАП, школа, магазин. По словам людей, отключения происходят очень часто. В холодной школе без света занимаются дети. Уроки в дни отключений педагоги сокращают, а дети приходят к 10 утра, чтобы за окнами было светло. У многих людей вышла из строя техника, нет возможности приготовить пищу. Жители просят помощи, обращаясь к районным и областным властям. В Неклюдово работает наша съёмочная группа."Вести" будут следить за развитием событий.Мария Платанюк, Вести-Владимир.