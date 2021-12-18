Прокуратура Владимирской области проверила состояние дорог 33 региона после обильных...

Прокуратура Владимирской области проверила состояние дорог 33 региона после обильных снегопадов.Выявлены 59 нарушений, внесено 54 представления, возбуждено 2 дела об административном правонарушении, объявлено 41 предостережение.Прокурорами в г. Владимире, Александровском, Муромском, Ковровском, Вязниковском, Кольчугинском, Собинском, Суздальском, Камешковском, Киржачском, Меленковском, Петушинском, Судогодском, Юрьев-Польском районах, ЗАТО г. Радужный внесены 24 представления за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию дорог в зимний период.Руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ, ТСН в г. Владимире, Александровском, Собинском, Камешковском, Ковровском, Судогодском, Суздальском, Юрьев-Польском районах внесены 24 представления, объявлено 20 предостережений.Кроме того, прокурорами г. Владимира, Собинского, Суздальского, Камешковского, Меленковского, Селивановского районов в деятельности территориальных подразделений ГИБДД выявлены факты непринятия достаточных мер в рамках осуществления контроля за содержанием автомобильных дорог в зимний период, в связи с чем их руководителям внесены 6 представлений.ФОТО:https://pixabay.com/ru