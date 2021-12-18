В результате этих ЧП погибли 9 и пострадали 37 человек.

В 2021 году во Владимирской области зафиксировано девять чрезвычайных ситуаций, из которых шесть связаны с обнаружением очагов африканской чумы свиней. Ещё три – это массовые ДТП в Александровском, Судогодском и Гороховецком районах, в результате которых погибли 9 и пострадали 37 человек.В регионе произошло более 3200 пожаров, на которых погибли 82 владимирца. По сравнению с прошлым годом, количество возгораний снизилось на 6,4%, число погибших – на 12,8%. Спасено 223 человека.Подразделения МЧС совершили более 14 000 выездов по тревоге. Более 1100 раз спасатели отправлялись на ликвидацию последствий ДТП. С их помощью деблокированы и спасены 86 человек.Всего в ГУ МЧС по Владимирской области службу несут 2500 сотрудников.