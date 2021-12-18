Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 77 864 владимирцев.

Во Владимирской области на 18 декабря выявлено 287 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 63 человек. Ещё 33 жителя подхватили опасный вирус в Александровском и Ковровском, 31 - в Муромском, 25 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Юрьев-Польском, 13 - в Кольчугинском и 12 - в Петушинском районах. По 11 инфицированных прибавилось в Киржачском и Суздальском, 10 - в Вязниковском, 8 - в Меленковском, 6 - в Камешковском, 5 -в Селивановском районах. Четыре положительных теста на ковид пришли пациентам в Гороховце, 3 - в ЗАТО Радужный и по 2 - в Судогодском и Собинском районах.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 77 864 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 18 116 случаев во Владимире, 8926 - в Гусь-Хрустальном районе, 8659 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.