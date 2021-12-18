На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 287 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 287 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:63 - во Владимире;33 - в Александровском и в Ковровском районах;31 - в Муромском районе;25 - в Гусь-Хрустальном районе;15 - в Юрьево-Польском районе;13 - в Кольчугинском районе;12 - в Петушинском районе;11 - в Киржачском и в Суздальском районах;10 - в Вязниковском районе;8 - в Меленковском районе;6 - в Камешковском районе;5 - в Селивановском районе;4 - в Гороховце;3 - в городе Радужном;2 - в Судогодском и в Собинском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 77 864 случая заболевания.