На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 287 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 287 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
63 - во Владимире;
33 - в Александровском и в Ковровском районах;
31 - в Муромском районе;
25 - в Гусь-Хрустальном районе;
15 - в Юрьево-Польском районе;
13 - в Кольчугинском районе;
12 - в Петушинском районе;
11 - в Киржачском и в Суздальском районах;
10 - в Вязниковском районе;
8 - в Меленковском районе;
6 - в Камешковском районе;
5 - в Селивановском районе;
4 - в Гороховце;
3 - в городе Радужном;
2 - в Судогодском и в Собинском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 77 864 случая заболевания.