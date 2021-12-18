Во Владимирском драмтеатре открылся самый крупный в регионе центр вакцинации от коронавируса. Медики из трёх городских поликлиник приступили к работе 17 декабря. Вход – через центральные ..

Во Владимирском драмтеатре открылся самый крупный в регионе центр вакцинации от коронавируса. Медики из трёх городских поликлиник приступили к работе 17 декабря.Вход – через центральные двери. Никакой привязки к месту жительства, чтобы сделать прививку, требоваться не будет. Любой желающий сможет пройти иммунизацию от COVID-19 и гриппа. График работы: с 07:00 до 22:00.Ожидается, что проходимость составит более 800 человек в сутки.Департамент здравоохранения совместно с драмтеатром планируют организовать акцию, когда каждый, кто придёт на прививку с друзьями или родственниками смогут рассчитывать на бесплатный билет на спектакль.