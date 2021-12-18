Из помещения колясочной одного из жилых домов на улице Зои Космодемьянской фигурант похитил четыре велосипеда общей стоимостью более 20 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в период с июня по июль текущего года фигурант, из помещения колясочной, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Зои Космодемьянской в Коврове, похитил четыре велосипеда общей стоимостью более 20 000 рублей.Мужчина сам проживал в этом доме и у него имелись ключи от колясочной, поскольку неоднократно оставлял там свой велотранспорт.Фигурант уезжал на похищенных велосипедах и впоследствии сдавал их на реализацию.Оперативники установили скупщиков велотранспорта, задержали 29-летнего ковровчанина, который дал признательные показания. Один из похищенных велосипедов изъят и возвращен владельцу.В настоящее время уголовно дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.