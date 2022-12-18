Администрация города Владимира предупреждает об опасностях катания на «ватрушках». Выходные дни...

Администрация города Владимира предупреждает об опасностях катания на «ватрушках».Выходные дни многие родители с детьми проводят на снежных склонах, в том числе катаясь на надувных шарах-зорбах и тюбингах (в народе называемых «ватрушками» или «бубликами»).Катание на «ватрушке» — это отдых, который одинаково подходит взрослым и детям. Но, к сожалению, катание на них — это один и из самых травмоопасных видов отдыха.В отличие от санок «ватрушки» способны развивать большую скорость и неконтролируемо закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством.Управление гражданской защиты города Владимира рекомендует:— кататься на тюбингах «ватрушках» только в специально отведенных и подготовленных местах и не забывать о правилах безопасности при катании;— чтобы спуск на «ватрушках» был безопасным, необходимо перед спуском с горки проверить отсутствие на пути других катающихся. В процессе самого катания необходимо держаться за специальные ремни, расположенные по бокам «ватрушки»;— не прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться;— не кататься вдвоем или сразу нескольким людям. Взрослые часто нарушают это правило, садятся вместе со своими детьми, что в итоге приводит к детским травмам;— не перегружать тюбинг. В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес нагрузки;— кататься на надувных «ватрушках» с горок, где уклон не больше 20 градусов, а внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.— прежде чем начать спуск с горки, осмотреть ее на предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней. Они могут повредить тюбинг, проколов или разрезав его и нанести травму катающемуся;— кататься на «ватрушках» следует сидя, не прыгать на ней как на батуте;— не привязывайте «ватрушки» к транспортным средствам: снегокатам, снегоходам, квадроциклам, автомобилям. Это опасно, может произойти ДТП и повлечь за собой гибель человека;— взрослым не стоит кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения.Соблюдайте эти правила, и вы обезопасите себя и своих детей от возможных травм. В случае необходимости обращаться в экстренные оперативные службы по городскому/сотовому телефону скорой медицинской помощи — «03»/«103»; единый номер вызова экстренных оперативных служб — «112».Фото www.pxfuel.com