Банк заплатит более 350 тысяч рублей жителю Владимирской области за навязанную страховку. Во...

Банк заплатит более 350 тысяч рублей жителю Владимирской области за навязанную страховку.Во Владимирской области суд встал на сторону получателя кредита, взыскав с банка проценты, штраф и моральный вред за то, что клиенту не были возвращены деньги за дорогостоящий сертификат на медицинскую поддержку"Местный житель заключил с банком кредитный договор. В рамках этого договора получателю кредита был выдан сертификат на круглосуточную квалифицированную медицинскую поддержку сроком страхования на 5 лет", - сообщил Суздальский районный суд Владимирской области.Такая медицинская страховка стоимостью свыше 690 тысяч рублей предполагает получение устных консультаций врачей, услуги медюриста, медориентирование, страхование от несчастных случаев и болезней, а также подключение личного кабинета. Сертификат для клиента оплатил банк из суммы кредита.По закону, от навязанной страховки клиент имеет право отказаться в течение двух недель, что и попытался сделать житель Суздаля, письменно уведомив банк об отказе от сертификата с требованием вернуть деньги за него в полном объеме. В суде поясняют, что деньги за медстраховку банк вернул, но не сразу, а уже после того, как началось разбирательство по иску клиента.Суздальский суд пришел к выводу, что препятствий к удовлетворению требований истца в досудебном порядке не имелось, в связи с чем имеет место факт нарушения прав потребителя. В пользу клиента банка были взысканы: проценты за пользование чужими деньгами, компенсация морального вреда — 3 тысячи рублей, а также штраф за неисполнение в досудебном порядке требований истца — а это половина стоимости медицинской страховки, более 350 тысяч рублей.Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящей судебной инстанции.Фото pxfuel.com