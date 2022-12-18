Во Владимирской области продолжается реализация проекта «Старшее поколение» национального проекта...
Во Владимирской области продолжается реализация проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Социальными услугами охвачены 84 тыс. человек – около 21
процента граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проживающих в регионе.
Продолжается проведение профилактических осмотров пожилых людей, включая
диспансеризацию. За 11 месяцев текущего года осмотры прошли более 66 тысяч человек. Под
диспансерным наблюдением находятся 135,7 тыс. пожилых граждан, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния.
22 «мобильные бригады» доставили в медицинские организации 8775 сельских жителей
старше 65 лет для проведения профилактических осмотров и диспансеризации, 4075 пожилых
граждан - на вакцинацию от COVID-19. Кроме того, привезли лекарства, медицинские изделия и
продукты для 2190 человек.
Развивается система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Во Владимире бесплатные услуги сиделки в рамках пилотного проекта получают 59 одиноких
пенсионеров, не способных к самообслуживанию (всего с начала года – 96 человек). На эти цели из
федерального бюджета выделено 10,1 млн рублей.
Активно внедряются стационарозамещающие технологии. В регионе организованы 137
«приёмных семей», в которых проживают 158 пожилых граждан и инвалидов, работают 266
«персональных помощников», оказывающих помощь 277 инвалидам.
Мероприятиями социального проекта «Активное долголетие» охвачено более 29,2 тыс.
пожилых граждан. Продолжаются занятия в Университете «третьего» возраста. За январь-ноябрь
обучение в нём прошли более 2,8 тыс. человек. Продолжают работу клубы по интересам и мини-
клубы общения с охватом аудитории более 5,5 тыс. человек, почти 300 пожилых граждан прошли
обучение компьютерной грамотности. Мероприятиями «социального туризма» охвачено 2,4 тыс.
человек, сообщает пресс-служба Владимирской области
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