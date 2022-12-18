Во Владимирской области продолжается реализация проекта «Старшее поколение» национального проекта...

Во Владимирской области продолжается реализация проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Социальными услугами охвачены 84 тыс. человек – около 21процента граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проживающих в регионе.Продолжается проведение профилактических осмотров пожилых людей, включаядиспансеризацию. За 11 месяцев текущего года осмотры прошли более 66 тысяч человек. Поддиспансерным наблюдением находятся 135,7 тыс. пожилых граждан, у которых выявленызаболевания и патологические состояния.22 «мобильные бригады» доставили в медицинские организации 8775 сельских жителейстарше 65 лет для проведения профилактических осмотров и диспансеризации, 4075 пожилыхграждан - на вакцинацию от COVID-19. Кроме того, привезли лекарства, медицинские изделия ипродукты для 2190 человек.Развивается система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.Во Владимире бесплатные услуги сиделки в рамках пилотного проекта получают 59 одинокихпенсионеров, не способных к самообслуживанию (всего с начала года – 96 человек). На эти цели изфедерального бюджета выделено 10,1 млн рублей.Активно внедряются стационарозамещающие технологии. В регионе организованы 137«приёмных семей», в которых проживают 158 пожилых граждан и инвалидов, работают 266«персональных помощников», оказывающих помощь 277 инвалидам.Мероприятиями социального проекта «Активное долголетие» охвачено более 29,2 тыс.пожилых граждан. Продолжаются занятия в Университете «третьего» возраста. За январь-ноябрьобучение в нём прошли более 2,8 тыс. человек. Продолжают работу клубы по интересам и мини-клубы общения с охватом аудитории более 5,5 тыс. человек, почти 300 пожилых граждан прошлиобучение компьютерной грамотности. Мероприятиями «социального туризма» охвачено 2,4 тыс.человек, сообщает пресс-служба Владимирской областиФото www.pxfuel.com