Музыкальный дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум ласкающий уши слушателей своим нежным мурлыканьем практически остался в прошлом. Но остался ли в прошлом их брак?

Музыкальный дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум ласкающий ушислушателей своим нежным мурлыканьем практически остался в прошлом. Ноостался ли в прошлом их брак?Почти каждому известно, что Леонид Агутин проживает в Москве, где посещает и светские мероприятия, и дает концерты, а Анжелика Варум давно и прочно осела, как утверждают многие, в Майами. Ведь именно там живет дочь пары, 23-летняя Елизавета-Мария.Слухи о возможном разводе пары давно бороздят просторы светской тусовки, заставляя многих задумываться: связывает ли еще Агутина и Варум что-то? Или же они тихонько развелись, сосредоточившись на построении новой жизни? Эту тему подняла и блогер Лена Миро.В своем ЖЖ акула пера призналась, что, на ее взгляд, "этот брак давненько изжил себя". Но, несмотря на это, а так же на то, что регулярные визиты за океан – чистая, по мнению Миро, формальность, артисты вряд ли разведутся. Ведь она уверена, что расторжение брака ничего кардинально в жизнях Агутина и Варум не изменит."Только проблем добавит с дележкой имущества. Они давно уже каждый своей жизнью живут и их это устраивает похоже. Так зачем им развод?", – поддержала Лену Миро одна из посетительниц ее блога, поставив жирную точку в их разводе.Были, разумеется, и комментаторы, которые с мнением блогера не согласились. Представили Миро множество вариантов того, как развод повлияет на будущее Леонида и Анжеликии написали свои предположения почему те, возможно, уже развелись."Развод даст возможность молодым женщинам встречаться с ним официально", "Возможно у Агутина есть молодая избранница", – намекнули комментаторы на то, что в любой непонятной ситуации нужно искать женский след. Так что возможно, что французское выражение "Шерше ля фам" (Cherchez la femme – Прим.ред.)применимо и к нынешним отношениямЛеонида Агутина и Анжелики Варум.