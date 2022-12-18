Вы уже слышали о скандале в модном мире? Как Диор отменил отмену русской культуры и презентовал...

Вы уже слышали о скандале в модном мире? Как Диор отменил "отмену русской культуры" и презентовал новинки бренда на фоне русских заснеженных берез? Наш кор-т Анастасия Сахарова сегодня тоже предлагает полюбоваться "русским стилем" и пристальнее взглянуть на коллекции наших российских дизайнеров.В коллекции почти каждого дизайнера есть свадебный наряд. Этот сказочный, кружевной, из коллекции Марины Глотовой, мастерицы из Иваново.Марина Глотова, дизайнер:- Изделие из шелка и шерсти. Легкое, невесомое. Тебе комфортно?- Конечно. Да, очень комфортное в носке.Марина не просто продумывает наряды до мелочей и делает их в единственном экземпляре. У ее коллекции "Цвета неба" есть идея.Марина Глотова, дизайнер:- Эта модель у меня гроза. Валеный топ, двусторонний. Можно носить наизнанку.От глубокого синего с грозовыми всполохами до облачно-кремового и, конечно, солнечного желтого. Это коллекция рассказывает о том, что после бурь и ненастья всегда выходит солнце.И снова природные мотивы - у дизайнера Татьяны Дорониной из Москвы в коллекции "Времена года". Татьяна - по профессии текстильный декоратор, создает одежду из тканей, которые предназначены для домашнего уюта.Марина Глотова, дизайнер:- Морозные узоры на окне, снег, лёд. Цвет холодный. Это изначально холод, мороз, зима. Несмотря на то, что здесь цветочные, мягкие мотивы, ощущение от этого образа - холод. Это снежная королева.На Алине Жиряковой - жаккардовый топ и юбка в пол. Она представляет осень, которая листьями, словно подолом платья, накрывает землю. Наряд один из самых сложных. Показать его может только очень высокая девушка.Алина Жирякова, модель:- В нем сложность именно в том, что юбка очень тяжелая. А одновременно с этим нужно показать рисунок, который вложил дизайнер.А любимая ткань Анны Швецовой из города Приволжска Ивановской области - лён. Анна 15 лет работала на льняном комбинате. И 10 лет спустя создала свою коллекцию. По словам Анны, часто люди боятся носить лён, из-за его неопрятности. Но натуральная ткань должна мяться - поэтому, говорит модельер - стесняться не нужно.Марина Глотова, дизайнер:- Побывав в доме Вячеслава Михайловича Зайцева, я увидела,что он из этих тканей.. Берет скатерти и делает из них пиджаки, жакеты, сюртуки мужчинам. И настолько эти ткани хорошо подчеркивают фигуру, то развивать лён надо в направлении одежды.У ивановского дизайнера тоже есть наряд невесты. У Анны он получился летним, с головным украшением из льна и полевых цветов.Марина Глотова, дизайнер:- С добавлением этнических мотивов стиля бохо. Это мое видение красивой русской девушки в льняном наряде невесты.- То есть в таком костюме можно выходить замуж?- Ну, можно еще добавить фаты, сзади прикрепить. И, пожалуйста, под венец!Герои из сказок, русские девицы, народные узоры, летящие ткани - в коллекции Татьяны Клименко из Иваново. Палеховая роспись, нанесенная вручную. У каждой девушки - расшитый камнями головной убор-ободок или корона.Татьяна Кабина, гость показа:- Патриотизм сейчас в тренде. И это слава Богу, потому что когда мы пытались подражать другим странам, дизайнерам, перенимать другие традиции, мы теряли собственную индивидуальность.Жанна Згребнова, директор модельного агентства:- Русское сейчас - очень модное направление. А я горжусь тем, что я русская. Это здорово, это классно. Это прекрасно!Сегодня как никогда русские дизайнеры переосмысляют народные традиции в одежде. Благодаря этому патриотическое слово - не только за писателями, общественными и политическими деятелями. Но и за модой.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.