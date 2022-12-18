На расчистку дорог выехало почти 300 единиц спецтехники.

Во Владимирской области за сутки выпало около 21 мм осадков, что значительно превышает климатическую норму. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе регионального МЧС.На расчистку дорог выехало почти 300 единиц спецтехники. Однако в ведомстве предупреждают, что проезд может быть осложнён. Спасатели призывают по возможности отказаться от поездок на личных авто.«Оперативные службы готовы оказать помощь застрявшему транспорту», - подчеркнула руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.При происшествиях владимирцам следует звонить по номерам: «112», «101».