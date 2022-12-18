О нынешнем состоянии здоровья Тамары Гвердцители, которое сильно пошатнулось после смерти ее матери, рассказал продюсер певицы. Спойлер: новости пугающие.

О нынешнем состоянии здоровья Тамары Гвердцители, которое сильно пошатнулось после смерти ее матери, рассказал продюсер певицы. Спойлер: новости пугающие.В жизни Тамары Гвердцители 1,5 месяца назад произошла колоссальная потеря: умерла ее мать, с которой певица была невероятно близка. ПокойнаяИнна Кофманбыла настолько неразрывно связана со своей дочерью, что была для нее лучшим советчиком, единственным другом и самым ценным критиком: именно слова матери были для Тамары Гвердцители мерилом успеха.Как ранее Дни.ру, Тамара Михайловна на время отказалась от гастролей и выступлений, чтобы отгоревать свое и вернуться в строй. Однако, как стало известно, сейчас ни о какой концертной деятельности не может быть и речи, ведь моральное состояние потерявшей мать Тамары Гвердцители лучше не становится... Наоборот, 60-летнюю певицу уже дважды госпитализировали, она беспрестанно плачет и ей, как рассказал ее продюсер Сергей Пудовкин, "очень плохо"."Я не хочу каркать, но, к сожалению, вижу, что происходит. А происходит очень страшное", – бъет тревогу Сергей Пудовкин, опасаясь, что истерики и нервное истощение доведут его подопечную до летального исхода, ведь уже сейчас она практически балансирует на грани жизни и смерти. К слову, Тамара неоднократно заявляла журналистам о том,что не видит жизни без своей матери..Переживает продюсер и из-за того, что Гвердцители находится сейчас в Грузии, он – в Москве, а сын певицы – в Лондоне. Таким образом, никто из близких не может придти к ней, чтобы обнять, чтобы налить чая и по-человечески ее утешить."У нее катастрофическая, ужасная ситуация", – с горечью отметил Сергей Пудовкин про потерю Тамары Гвердцители.